Riforme, sviluppo e Ue: evento per supportare il Governo e stimolarlo ad essere "concreto ed operativo"

Nel titolo “scenari” il senso di un appuntamento che guarda alle grandi sfide del paese. Ecco quindi che sabato, fin dalla mattina, il Pdcs accenderà i riflettori su riforme, sviluppo e Accordo di Associazione. Tre temi prioritari, affrontati in altrettante tavole rotonde, con protagonisti Segretari di Stato e autorevoli relatori esterni, esperti in fondi di investimento pensionistici e sviluppo sostenibile, oltre al Presidente della Commissione Affari Costituzionali del parlamento Europeo Antonio Tajani e i membri di Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo e della Camera dei Deputati Massimo Castaldo e Alessandra Ermellino.

Un contributo di idee a supporto del Governo, pungolandolo al contempo sulle cose da fare, dopo quasi due anni dedicati all'emergenza sanitaria. “Alla ripresa di settembre – afferma il Segretario DC Gian Carlo Venturini – occorrerà essere concreti ed operativi”, “verso un sistema paese sempre più eurocompatibile”– aggiunge il capogruppo Francesco Mussoni, che spinge per “un'azione politica più incisiva nel percorso di riforme”, cambiando logiche ed approccio in maniera sostenibile e concreta.

Temi come le pensioni toccano tutti – rimarca Manuel Ciavatta, che pone l'accento sulla necessità di rendere i fondi fruttiferi in sicurezza. Fuori dai confini rendono anche il 7%, percentuale ben lontana dallo 0,5% di San Marino. Si toglie anche qualche sassolino, ricordando come il referendum abrogativo della legge del 2013 su Fondiss, abbia fatto perdere al paese oltre 10 milioni l'anno. Insomma, il messaggio della Conferenza è chiaro: offrire ad Esecutivo, cittadini, associazioni di categoria e parti sociali, riflessioni e suggerimenti, stimolando il Governo a proseguire nel percorso di riforme.

Nel servizio l'intervista al Segretario Pdcs Gian Carlo Venturini