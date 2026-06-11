Riforme, territorio e politiche sociali: settimana prossima torna il Consiglio Grande e Generale

Il Consiglio Grande e Generale torna a riunirsi dal 17 al 24 giugno al Centro Congressi Kursaal, con un ordine del giorno fitto di 23 punti che spazia dalle nomine istituzionali alle riforme legislative in materia di lavoro, famiglia, territorio e giustizia.

Dopo Comunicazioni e una serie di nomine, i lavori saranno dedicati alla ratifica di 13 decreti-legge e decreti delegati emanati nelle ultime settimane. Tra i provvedimenti più rilevanti il decreto-legge n. 74 che istituisce il Liceo delle Scienze Umane all’interno della Scuola Superiore, ampliando così l’offerta formativa del sistema scolastico sammarinese. All’attenzione dei consiglieri anche il decreto 76, che proroga gli interventi straordinari in materia di carburanti, e al 73 con disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli. Quindi una serie di disposizioni riguardanti brevetti e marchi, lavori pubblici, codice della strada, professioni tecniche e emissioni filateliche.

Spazio quindi a numerosi progetti di legge. Il primo della lista è quello che prevede “Attivazione dell’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale”, presentato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e a cui sarà richiesta la procedura d’urgenza.

In seconda lettura proseguirà poi l'analisi del progetto di legge sulla pianificazione territoriale strategica, con i primi 23 articoli già approvati nell'ultima sessione. A seguire spazio anche il riferimento della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali sull’attività svolta, seguito dal dibattito politico. Un appuntamento particolarmente atteso alla luce del percorso di revisione e aggiornamento degli assetti istituzionali avviato negli ultimi mesi.

Tra le seconde letture figurano inoltre il progetto di legge relativo all’abrogazione del controllo preventivo di legittimità previsto dalla normativa del 1989 e il testo che introduce modifiche e nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità. Quest’ultimo provvedimento rappresenta uno dei principali interventi di carattere sociale inseriti nell’agenda dell’attuale legislatura.

Seguono all'odg il riferimento del Congresso di Stato sulle "iniziative a tutela degli interessi dello Stato e sul proseguimento delle azioni per il recupero patrimoniale" e successivo dibattito e le relazioni della Commissione Tecnica/Amministrativa sulla vicenda del pedofilo sammarinese arrestato in Italia nel 2025 per una condanna definitiva per abusi sessuali su minori avvenuti nel 2021.

L’ordine del giorno comprende inoltre numerose prime letture di progetti di legge provenienti sia dal Governo sia dalle forze politiche presenti in Consiglio. Tra questi figurano le proposte di Domani-Motus Liberi in materia di separazione e successione tra coniugi, noleggio di veicoli e istituzione della Camera Arbitrale Commerciale Internazionale della Repubblica di San Marino; i pdl su libertà e attività sindacale e contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro presentati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro; la legge sull'istruzione parentale presentato da Michela Pelliccioni; il progetto di legge di iniziativa popolare riguardante l’area dell’ex Tiro a Volo e la sua futura pianificazione urbanistica.

Infine quello destinato a creare maggiori polemiche: il progetto di legge “Modifiche al Regolamento del Consiglio Grande e Generale” presentato dalla maggioranza. La sessione si concluderà con la votazione di alcuni ordini del giorno delle opposizioni già presentati nelle precedenti riunioni consiliari. Tra i temi oggetto delle mozioni figurano l’emergenza abitativa, la riorganizzazione del comparto turistico e la disponibilità di dati aggiornati sulle pari opportunità.







