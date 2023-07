Rilancio del turismo e politiche sociali, Libera: "Opposizione dura ma costruttiva" in vista del bilancio Il partito incontra sindacati e categorie. Ciacci, "il governo, ridotto nei numeri, ha bisogno di un supporto nel ricercare le reali priorità del paese"

Libera pronta a fare opposizione dura su residenze fiscali non domiciliate, rinvii al “mille deleghe” della Finanziaria e compensi strutturali all'autorità garante per la privacy, “schiaffo – accusa Matteo Ciacci – a chi è in difficoltà”. Nell'incontro con i sindacati il partito ha parlato di sviluppo economico: “Se l'obiettivo del Governo è il rilancio del turismo in maniera seria, noi ci siamo” – assicura il Segretario del partito - “ma con strumenti diversi, implementando ad esempio le strutture ricettive e riqualificando quelle esistenti”.

Nel confronto con le forze sociali l'attenzione si concentra su quelle che vengono considerate le vere priorità del Paese, dal caro vita ai mutui, dall'edilizia sociale alla denatalità. “ Crediamo che quella parte manchi totalmente” - dice Matteo Ciacci - “siamo quindi convinti vadano cercate risorse per ridurre, ad esempio, la perdita del potere d'acquisto dei salari, integrare gli assegni familiari, combattere la denatalità. Tutti temi che vogliamo affrontare con risposte organiche e che abbiamo recepito dai confronti sia con i sindacati che con le forze datoriali”.

Soluzioni che verranno tradotte in emendamenti all'Assestamento di Bilancio e che sono state illustrate nel pomeriggio alle categorie economiche, con le quali il partito ha anche discusso di Accordo di Associazione, formazione continua e Iva. “In questo momento - rileva Ciacci - abbiamo un governo ridotto nei numeri, che ha bisogno di un supporto nel ricercare le reali priorità del paese. Le associazioni datoriali hanno un po' chiesto questo: fare squadra, ragionare con uno scopo quasi mutualistico, dove ognuno deve fare la sua parte per raggiungere obiettivi più grandi. Noi mettiamo a disposizione la nostra opposizione costruttiva per cercare di ottenere risultati. Non ha senso in questo momento mettere bandierine, ma semmai contrastare le schifezze che ci sono anche in questo assestamento di bilancio, e dall'altra produrre risultati utili”.

