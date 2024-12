TERRITORIO Rilancio della figura del cantoniere, l'apprezzamento di Libera "condivisione e concretezza"

“Rilancio della figura del cantoniere per un approccio concreto al territorio” cosi Libera esprime il proprio apprezzamento per la visione del Segretario al Territorio Matteo Ciacci, he mette al centro l’ascolto e il coinvolgimento delle persone, in cui i progetti si costruiscono partendo dai bisogni del territorio e vengono successivamente calibrati in base alle esigenze politiche della nuova maggioranza, con l’obiettivo di garantire realizzazioni fattibili e utili. Importante, in questa direzione, è l’attivazione della pagina delle segnalazioni nel portale gov.sm con l’apposito link “Segnalazioni Territorio” dove i cittadini possono comunicare problematiche “solo un lavoro condiviso e concreto – conclude Libra in una nota stampa- può garantire risultati duraturi per il Paese.

