Rimborso IGR 2023: accrediti su SMaC Card dall’8 ottobre

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha annunciato che l’accredito dei rimborsi IGR relativi all’anno d’imposta 2023 sarà perfezionato martedì 8 ottobre sulla SMaC Card dei contribuenti aventi diritto. L’operazione avverrà utilizzando il codice ISS associato alla card.

A conferma del buon esito, i beneficiari riceveranno un SMS al numero di telefono collegato alla propria SMaC, con le seguenti informazioni: numero della card, nominativo del beneficiario, importo accreditato e causale. Per intercettare eventuali posizioni non lavorate al primo passaggio—come contribuenti privi di card o di codice ISS—oppure accrediti non integrali dovuti al superamento del massimale ricaricabile della card, il Servizio SMaC Card predisporrà un ciclo di riaccredito ogni lunedì mattina fino al 31 dicembre 2025. In questo modo, chi non risultasse individuato o completamente rimborsato all’avvio della procedura verrà recuperato progressivamente nelle settimane successive.

Per verifiche o chiarimenti, i cittadini possono contattare il Servizio San Marino Card al Numero Verde 800 220 808 oppure scrivere a info@sanmarinocard.sm.

















