Rimini chiama San Marino, Sadegholvaad: “Collaboriamo su aeroporto, viabilità, turismo e cultura”.

Una più stretta collaborazione con San Marino rientra fra le massime priorità del Comune di Rimini. A sottolinearlo lo stesso sindaco, Jamil Sadegholvaad, sul palco del Teatro Galli durante la consegna del “Sigismondo d'oro”, andato alle associazioni “Rimini Autismo” e “Basta merda in mare”, “realtà – ha riferito il sindaco - che hanno alle spalle una lunga e intensa attività di impegno civile e volontariato, fondata sul concetto di mutuo soccorso: un link antico ma allo stesso tempo moderno, quello dell’altruismo come forma più alta di relazione tra individuo e collettività”.

Poi un messaggio del primo cittadino alla vicina Repubblica: “Rimini ha tutta l'intenzione di aprire una fase nuova, in ordine allo sviluppo dell'aeroporto, alla viabilità, ai progetti comuni di promozione del turismo e della cultura”. L'altra priorità è proprio l'aeroporto internazionale di Miramare (“di Rimini e San Marino”, appunto): “È tempo di lasciarci alle spalle polemiche e problemi per approntare quella operazione ufficiale e trasparente che sia sostanza e sostegno al turismo, alle fiere e ai congressi, all'industria, tutte componenti di una città in procinto di un definitivo salto nella dimensione di una capitale europea”, ha dichiarato Sadegholvaad. “Su questo tema e, in generale, su ogni altro tema – ha aggiunto - , la nostra disponibilità a un lavoro sinergico e collaborativo con la Romagna, con la Regione, con Bologna è piena e totale”.

