Rinvii a giudizio e galassia CIS, PDCS: "Il nostro esposto cadde nel vuoto".

“Le indagini del tribunale sui fatti legati alla galassia CIS, che il PDCS denunciò, portano ulteriore fondamento circa l’esistenza di 'un gruppo di potere' che ha inciso sulla deriva di alcuni Istituti di Credito sammarinesi, arrecando grave danno al nostro sistema economico”. In una nota il partito di maggioranza ricorda che cadde nel vuoto il suo esposto del 2017, presentato all'allora Governo di Adesso.sm, con la richiesta di approfondimenti. Sottolinea come i rinvii a giudizio siano arrivati a seguito dell’impugnazione dell’archiviazione del cosiddetto Caso Titoli da parte dell’Ecc.ma Camera, voluta da questo Governo, e da parte dell'attuale governance di Banca Centrale, dopo gli esiti della Commissione di Inchiesta. L'augurio è che il procedimento giudiziario giunga al suo definitivo esito, per recuperare, qualora venisse accertato, il danno arrecato.

