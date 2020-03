RIFORMA Rinvio referendum taglio parlamentari, Comites: “Mancava adeguata informazione alla cittadinanza”

Sul rinvio del referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo interviene il vice presidente del Comites Alessandro Amadei: “un rinvio necessario, per la tutela della salute pubblica, ma anche perché al momento non c'era la necessaria informazione per gli elettori su un quesito di questa importanza. Un tema dibattuto – prosegue Amadei: da un lato c'è il risparmio per lo Stato, ma dall'altro sono forti anche le motivazioni a sostegno del no, perché tagliando di un terzo i parlamentari si riduce la rappresentatività. Porterebbe un ulteriore colpo al sistema proporzionale e con particolare effetto sul voto estero, che esprimerebbe 8 deputati invece che 12 e 4 senatori invece di 6” - prosegue Amadei, rilevando la necessità che una scelta di questa portata debba essere preceduta da riforme strutturali come quella della legge elettorale.



