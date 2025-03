Riorganizzazione delle scuole e denatalità al centro della nuova settimana politica

Riorganizzazione della scuola e denatalità saranno i due principali dossier della nuova settimana politica. Diversi gli appuntamenti sul piano parlamentare. A partire dalla Commissione Istruzione, programmata per la mattina di mercoledì 26 marzo. All'ordine del giorno il riferimento del segretario di Stato Teodoro Lonfernini a seguito della relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dei plessi scolastici.

Un tema sentito, quello della scuola, tanto nella politica quanto nella società. Di qualche giorno fa la lettera con la quale un gruppo di genitori di Chiesanuova si è appellato alle istituzioni, denunciando il rischio che il Castello si trasformi in un "dormitorio senza prospettive” e avanzando una serie di proposte. “Nessuna decisione è stata presa”, ha spiegato Lonfernini, rimandando all'appuntamento in Commissione per avere un'analisi dettagliata di una situazione legata all'inverno demografico.

Problema pressante il calo delle nascite. Proprio di questo si parlerà giovedì 27 marzo nella sessione congiunta delle Commissioni Interni e Sanità, per tutta la giornata. Il Congresso di Stato riferirà su incentivi e misure a sostegno della natalità, della genitorialità e della famiglia, insieme alle proposte per nuovi aiuti, dopo l'approvazione di un ordine del giorno il 21 gennaio scorso.

Partiti, categorie e società civile si attivano con le loro idee. Sul fronte sindacale, dalla Cdls una proposta articolata in quattro punti e basata, tra gli altri elementi, su genitorialità paritaria e contrasto alla discriminazione materna, fiscalità, politiche per conciliare vita e lavoro, formazione e riqualificazione professionale. Di recente la tavola rotonda promossa da Repubblica Futura con ospite il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, insieme ad una serie di esperti. Sullo sfondo i dati statistici, con un calo costante dei nuovi nati, e l'appello per politiche efficaci per invertire il trend.