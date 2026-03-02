Riorganizzazione scolastica, chiusura dell'infanzia a Dogana e Chiesanuova: dibattito in Commissione

In Commissione Interni ed Istruzione il Segretario Teodoro Lonfernini riferisce sulla chiusura dell’infanzia di Dogana, questione – ricorda - dibattuta da “almeno trent’anni”. Decisione presa a causa di "criticità strutturali consistenti" che rendono l'edificio non più idoneo all'attività didattica. I bambini saranno trasferiti nei plessi di Ca' Ragni, Falciano e Serravalle, mentre la struttura di Dogana sarà utilizzata per i centri estivi fino a nuova destinazione. Lonfernini ribadisce l'importanza di un confronto con la comunità, annunciando un incontro con la Giunta di Castello e le famiglie per condividere la scelta. Ancor più delicata la situazione di Chiesanuova: definisce la scuola dell’infanzia “completamente inadeguata” e “di fatto non utilizzabile”, a causa di gravi problemi strutturali. A preoccupare ulteriormente i dati demografici, con solo due bambini nati nel Castello nel 2025 e proiezioni che prevedono solo 14 iscritti nel 2028-2029, al di sotto del numero minimo per attivare una sezione.

In questo contesto, Lonfernini dichiara che non è "concepibile né possibile" garantire il servizio in futuro con numeri così ridotti. La soluzione proposta è l'unificazione temporanea della scuola di infanzia e primaria nella sede della scuola elementare, considerata "performante ed efficiente". Il Segretario assicura che gli interventi tecnici sono già in corso per rendere la struttura pronta per l’anno scolastico 2026-2027, sottolineando la sostenibilità didattica e sociale dell'operazione. La scelta di unificare i plessi a Chiesanuova per evitare la chiusura totale è accolta positivamente dai commissari che, preoccupati dai numeri allarmanti sulla denatalità, invitano a lavorare per invertire la rotta.

Enrico Carattoni di RF denuncia l’assenza di una strategia governativa complessiva mentre Marinella Chiaruzzi del PDCS sollecita politiche territoriali capaci di contrastare l’impoverimento demografico dei centri più piccoli. Finché i trend demografici non cambieranno certe scelte saranno inevitabili, afferma per AR Maria Luisa Berti. Per Giovanni Zonzini di Rete il problema non è economico ma didattico, chiedendo un piano per la riconversione degli edifici dismessi, evitando che diventino strutture inutilizzate. Non si può “ragionare solo sui numeri”, afferma Giuseppe Maria Morganti di Libera, che ritiene quanto mai riflettere su nuovi modelli educativi, ispirandosi anche a esperienze internazionali come quella finlandese, e avviare un confronto con dirigenti e consulenti.







