Ripartire dopo l'emergenza Covid: il Segretario agli Esteri interviene al Consiglio Ministeriale dell'Iniziativa adriatico-ionica

L'emergenza sanitaria al centro dell'intervento del segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari al Consiglio Ministeriale dell'Iniziativa adriatico-ionica. All'incontro, in videoconferenza, hanno partecipato i responsabili degli esteri dei principali Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Ionico. Beccari si è soffermato sulle difficoltà affrontate da San Marino nella fase di emergenza. Una situazione, ha detto il Segretario agli Esteri, che ha inciso in "maniera pesante sul nostro Stato". "San Marino - ha affermato - ha dato prova di unità e di coraggio". Poi il riferimento alla cooperazione con l'Italia e alla collaborazione con le sue istituzioni. Da Luca Beccari l'invito a "lavorare insieme al di là dei confini", riferendosi alle ripercussioni sull'economia internazionale. Per il Segretario di Stato, il turismo, la cultura, i trasporti e l'energia sono settori strategici per il prossimo futuro.



