CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Riqualificazione area sportiva di Borgo: in arrivo due campi da futsal coperti Dal Consiglio via libera all'unanimità all'istanza d'Arengo che chiedeva il ripristino del campo sportivo in Via Sottomontana. L'area verrà affidata alla Federazione Calcio. Ciacci: "Dopo l'inaugurazione di Serravalle B interverremo"

Riqualificazione area sportiva di Borgo: in arrivo due campi da futsal coperti.

Due campi da futsal coperti, spogliatoi moderni e spazi di aggregazione libera per i cittadini: il Consiglio Grande e Generale ha approvato questa mattina all'unanimità l'istanza d'Arengo numero 4 per la riqualificazione dell'area sportiva di via Sottomontana a Borgo Maggiore, uno dei campi storici del calcio sammarinese ad oggi ridotto in uno stato di degrado riconosciuto da tutti i consiglieri intervenuti.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha anticipato i contenuti del progetto: "Grazie alle risorse della UEFA e ai contributi che riceve la Federcalcio, potremo ricavare almeno un paio di campi da futsal con una copertura adeguata e degli spogliatoi qualificati, rifiniti e moderni." Ciacci ha descritto la situazione attuale con parole nette: "Gli spogliatoi oggi risultano completamente abbandonati e bisogna assolutamente metterci mano. La situazione attuale è diventata davvero deprimente, per usare un'espressione che renda merito allo stato di abbandono di questi spazi." Il Segretario ha anche annunciato che "tra settembre e ottobre inaugureremo il nuovo Palazzetto di Serravalle B, e subito dopo interverremo a Borgo Maggiore perché quella zona merita una riqualificazione profonda."

Il Segretario allo Sport Rossano Fabbri ha illustrato la cornice istituzionale dell'intervento: con la delibera numero 30 del 26 gennaio 2026, il Congresso di Stato potrà delegare al Comitato Olimpico e alla Federcalcio la riqualificazione delle zone sportive per un periodo ventennale. "Il nostro progetto prevede l'assegnazione alla Federcalcio affinché provveda a propria cura e spesa alla realizzazione di due campi da futsal coperti e alla riqualificazione di tutti i servizi accessori, con particolare riferimento agli spogliatoi che sono di proprietà dello Stato." Fabbri ha aggiunto che l'intervento "permetterà di liberare altri due impianti che saranno destinati all'uso libero da parte dei cittadini privati: oggi purtroppo molti sammarinesi sono costretti ad andare fuori territorio per giocare."

A ricostruire la storia tormentata di quell'area è stato il consigliere Gian Carlo Venturini del PDCS, che negli anni '90 faceva parte della Giunta di Castello di Borgo Maggiore: "Quell'area non è attualmente in gestione alla Federcalcio; per anni è stata di competenza del CONS, poi è passata a federazioni come quella del ciclismo per poi tornare al CONS, e purtroppo non ha mai visto l'attuazione degli interventi necessari." Venturini ha ricordato che tra il 2009 e il 2010 furono demoliti i vecchi capannoni e costruita la struttura esterna degli spogliatoi, ma "dal 2012 non è stato fatto più nulla, nonostante si siano succedute diverse Segreterie di Stato."

Il consigliere ha concluso con un appello: "Quell'area è di pregio e va valorizzata dandole la giusta dignità, perché è stata uno dei primi campi da calcio di San Marino e oggi è paradossalmente il più degradato." Dal fronte dell'opposizione Matteo Casali di Repubblica Futura ha espresso sostegno all'istanza pur con una nota polemica sulla gestione passata: "Quella struttura versa in una condizione di degrado inaccettabile ormai da decenni." Casali ha però messo in guardia dalla tentazione degli annunci: "Buttare lì l'idea di una copertura sulla Sottomontana è una dichiarazione altisonante, ma poi bisogna affrontare i problemi di inserimento ambientale, di progettazione e di impatto paesaggistico." Ha anche ricordato che "i punti di aggregazione per i giovani sono soprattutto i luoghi ad accesso libero e non necessariamente quelli dati in gestione alle federazioni."

Il consigliere Dalibor Riccardi di Libera ha sottolineato il valore sociale dell'intervento: "È fondamentale dare ai giovani la possibilità di avere luoghi fruibili che possano incentivare la partecipazione dei ragazzi alle attività sportive." Mentre Tomaso Rossini del PSD ha allargato la visione al contesto territoriale, auspicando "un progetto complessivo che metta in collegamento e in comunicazione i sentieri della Rupe con gli impianti sportivi" e ricordando che Borgo Maggiore "ha perso da qualche anno i suoi campi da tennis da quando è stata realizzata la rotonda ai Tavolucci."

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