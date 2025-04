NOTA CONGIUNTA Riqualificazione Superstrada: “Progetto condiviso, con trasparenza e ascolto” "Prosegue con convinzione il percorso progettuale, nello spirito di collaborazione" fra Segreteria al Territorio della Repubblica di San Marino, Comune di Rimini e Comune di Coriano.

Un progetto che rappresenta una opportunità strategica per migliorare sicurezza, viabilità e accessibilità in un asse viario primario, quello che collega Rimini e San Marino. Tre soggetti coinvolti – Segreteria al Territorio, Comuni di Rimini e di Coriano - impegnati nel portare avanti con determinazione e spirito di collaborazione un percorso condiviso, confermando il metodo: “trasparenza, partecipazione e attenzione al contesto ambientale e sociale”.

La nota congiunta arriva in quella che viene definita una fase importante per il progetto di riqualificazione della Consolare, in vista dell'avvio della Conferenza dei Servizi, “momento chiave – scrivono – per la definizione di un tracciato moderno, sicuro ed efficiente, che risponda alle esigenze di mobilità dell'intero territorio”.

Attestano così l'impegno nell'ascolto delle istanze di cittadini, imprese, associazioni, nella consapevolezza “che la qualità del progetto dipenda anche dalla capacità di raccogliere e valorizzare il contributo di chi vive e conosce li territorio”. Nella convinzione del valore dell'intervento tengono così aperto ogni canale istituzionale per raccogliere osservazioni, dubbi e proposte.

