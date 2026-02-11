TV LIVE ·
Risoluzione sull'Accordo Ue: il Governo saluta un "voto storico" ed "un segnale politico chiaro"

Il Congresso di Stato guarda ora ai prossimi passaggi in Consiglio Ue "con fiducia"

di Silvia Pelliccioni
11 feb 2026
Il Congresso di Stato accoglie con grande soddisfazione il voto del Parlamento europeo che ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sull’Accordo di Associazione tra Unione europea e Repubblica di San Marino.

"Con 552 voti favorevoli, l’Aula di Strasburgo ha dato un segnale politico chiaro a sostegno del percorso di integrazione". Il Governo sammarinese parla di tappa fondamentale e di riconoscimento ufficiale per l’impegno portato avanti negli anni sul fronte delle riforme e della trasparenza.  

"L’ampio consenso - osserva il governo - conferma la volontà dell’Ue di integrare il Paese nel mercato unico, aprendo nuove prospettive di crescita economica". Il Congresso di Stato guarda ora ai prossimi passaggi in Consiglio Ue "con fiducia".

Leggi il comunicato stampa integrale del Congresso di Stato 




