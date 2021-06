ECONOMIA VERDE Risparmio energetico ed energie rinnovabili: le proposte di PSD e MD

In attesa di una riformulazione complessiva della ultima legge quadro del 2014, PSD ed MD si sono confrontati sul Decreto 83 del 2021, che aggiorna gli incentivi per la riqualificazione energetica e gli impianti ad energia rinnovabile, lanciando delle proposte: sollecitano in primis a non escludere le pratiche di incentivazione già in essere dal beneficio dell’aliquota monofase ridotta al 5%; ritengono invece che potrebbe ridursi l’impegno degli incentivi a fondo perduto, macchinoso e costoso per lo stato, a favore di detrazioni d’imposta, magari su un periodo prolungato da 10 a 15 anni. Per PSD ed MD da valutare anche la possibilità che gli incentivi, in più casistiche di quelle attuali, siano usufruibili anche dai soggetti giuridici e dai conduttori di leasing. Infine ricordano che le classificazioni energetiche degli edifici e degli elettrodomestici sono state da poco adeguate a livello europeo (da A4 fino a G).

