Rispetto delle regole, Lonfernini, "monitoraggio quotidiano sulle attività produttive" Si ragiona sull'impiego nelle aziende di forza lavoro solo sammarinese

Le aziende ad oggi ancora in attività hanno messo i motori al minimo con operatività anche sotto il 50%. È quanto emerge – come spiega il Segretario al Lavoro - dall'ufficio autorità di controllo e dall'ANIS. Ma come fare rispettare alle imprese tutte le regole di sicurezza? Ne hanno parlato questa mattina Governo, associazioni di categoria e Industriali. Grazie ad un rapporto diretto fra Esecutivo e organizzazioni imprenditoriali verranno monitorate quotidianamente le attività produttive per verificarne l'adeguamento alle misure di rigore. Sul tavolo dei Segretari di Stato arriverà un riferimento giornaliero. “Dobbiamo trovare un equilibrio perfetto – spiega Teodoro Lonfernini - a salvaguardia della salute dei lavoratori ed essere compatibile con la realtà economica del nostro paese, a partire dalle attività produttive”. Si ragiona anche sull'eventuale utilizzo di personale residente, “per circoscrivere le aree di provenienza dei lavoratori”.



