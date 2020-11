CONGRESSO DI STATO "Rispetto delle regole per la zona arancione": il Governo raccomanda ai cittadini comportamenti responsabili

In merito alla collocazione di Emilia-Romagna e Marche in zona arancione, il Governo sammarinese, con una nota - che dà risposta alle sollecitazioni del deputato Marco Di Maio -, “richiama la cittadinanza ad attenersi con scrupolo a quanto disposto dalle autorità italiane per la mobilità nei territori limitrofi”, e annuncia un'intensificazione dei controlli sulle aree di confine da parte delle Forze dell'Ordine del Titano. “Nel frattempo – si ricorda – sono in corso contatti con le prefetture di Rimini e Pesaro per definire un preciso elenco dei validi motivi che possono giustificare gli eventuali spostamenti”. Infine l'invito a svolgere in Repubblica tutte le funzioni e le necessità quotidiane, evitando di muoversi verso i comuni limitrofi, e al contempo un "appello alla sensibilità e al rispetto delle regole, a tutela della salute di tutti".





Leggi la nota del Congresso di Stato

