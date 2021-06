Ristori, Finanze: lunedì prossimo la "prima e più consistente tranche di accreditamento"

Novità sul fronte ristori: lunedì 7 giugno saranno accreditate le prime somme di denaro agli operatori economici beneficiari. Questo a seguito dei controlli stabiliti dal decreto delegato 60 del 26 marzo. Gli interventi previsti dalla norma vanno, in generale, dal rilascio di una garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari ai contributi per il pagamento delle utenze fino all'erogazione di denaro, in base anche al livello di riduzione del fatturato. La Segreteria Finanze spiega che si tratta della "prima e più consistente tranche di accreditamento" rispetto al totale delle domande presentate. Dalla stessa Segreteria soddisfazione per la velocità con cui sono state effettuate le procedure amministrative da parte del relativo Dipartimento e degli uffici coinvolti.