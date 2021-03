Ristrutturazione di Poste, l'Italia collaborerà con San Marino

Nel video le interviste al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, e al Segretario di Stato al Turismo e Poste Federico Pedini Amati

Seconda giornata di incontri, a Roma, per il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, che al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto un vertice col ministro Giancarlo Giorgetti, per parlare di Poste. L'obiettivo da perseguire per il Segretario di Stato, che ne ha la delega, è la ristrutturazione di un ente che deve diventare asset strategico per il Paese, e all'interno del nuovo piano industriale sarà importante la collaborazione che Italia e Poste Italiane Spa potranno dare. A tal proposito sarà istituito un tavolo tecnico tra i due Paesi. Al termine dell'incontro al Mise, presente anche il direttore delle Poste di San Marino Gianluca Amici, un secondo vertice con la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina.

