Riunione fiume della Commissione Giustizia sul "Caso Buriani": verso lo slittamento il Consiglio Giudiziario di domani Iro Belluzzi fa sapere di essere stato raggiunto da una comunicazione giudizaria e non partecipa alla seduta. Sollevato dai commissari di opposizione un conflitto di attribuzione verso la Reggenza

Seduta fiume della Commissione Affari di Giustizia riunita dalle 14 del pomeriggio e conclusasi alle 20.15 circa. Al centro dei lavori l'esposto della presidente Bcsm, Tomasetti, contro il commissario della legge Buriani. La commissione, come noto, potrebbe avviare un'azione di sindacato verso il magistrato. Massimo riserbo dall'Aula ma il Consiglio Giudiziario Plenario, previsto domani, potrebbe slittare. Una richiesta in tal senso era stata inviata dai commissari di opposizione alla Reggenza: a motivarla la necessità di più tempo per poter esaminare le carte. Gli stessi commissari di minoranza intanto avrebbero sollevato un conflitto di attribuzione verso i Capitani Reggenti, di fronte al Collegio Garante che innanzitutto dovrà stabilirne l'ammissibilità.



Intanto il commissario dimissionario Iro Belluzzi, che non ha partecipato alla seduta, ha reso noto di essere stato raggiunto da una comunicazione giudiziaria nell'ambito di un'indagine sui contenuti di una lettera anonima spedita ad alcuni partiti. “Mio malgrado – commenta il consigliere di NpR - mi devo adeguatamente difendere. Ho assunto, da qualche tempo, decisioni difficili, dettate esclusivamente dalla mia coscienza e non da condizionamenti esterni. Confido che la giustizia – conclude - chiarirà la mia posizione”.



