Riunito il Congresso di Stato, il primo presieduto dalla nuova Reggenza

Dopo una settimana densa di incontri a livello istituzionale, in particolare, per quanto riguarda le relazioni bilaterali e in ambito diplomatico, il Governo è tornato a riunirsi oggi per una seduta dedicata a delibere e comunicazioni tecniche. Ma, su tutto, è stato il primo Congresso di Stato presieduto dai Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, insediato lo scorso primo ottobre. I Capi di Stato hanno rivolto ai membri dell'esecutivo un messaggio di saluto, molto apprezzato dalla compagine di Governo.