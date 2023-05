Roll over debito: convocato d'urgenza Consiglio straordinario

Per la maggioranza è la partita più difficile: in gioco c'è la sua tenuta. L'Ufficio di Presidenza , convocato d'urgenza, ha fissato per l'intera giornata di domani un Consiglio straordinario per la ratifica del Decreto che ricolloca sul mercato il debito estero. Seduta che si preannuncia bollente, con la possibilità che i lavori proseguano anche domenica. Del resto il roll over è il tema dei temi, ricollocare il debito è una necessità per garantire la tenuta del bilancio. Ma è anche una partita che se ne porta dietro un'altra: c'è chi parla di prova di forza tra i due maggiori partiti di Governo su una questione altrettanto calda, la sanità. A voler dare retta ai rumors, ci sarebbe in gioco la testa di un alto dirigente ISS. Ma al di là delle voci di corridoio, rimane il timore di una crisi al buio in un momento particolarmente importante per San Marino su diversi fronti, in primis l'accordo di associazione all'Unione Europea.

'Il Paese prima di tutto', scrive oggi Alleanza Riformista, parlando della ratifica del decreto come passaggio ineludibile. Così come è altrettanto ineludibile – aggiunge - parlare con chiarezza del futuro, non solo di questa legislatura, ma anche del Paese. Si impegna per garantire un percorso realistico, con il debito ancorato a rigidi capisaldi. Per esempio, ponendo un limite a consulenze, a spesa corrente e con interventi economici e sociali, comprese riforma fiscale e leggi in materia di società. Rispetto alle turbolenze in maggioranza le strade sono molto semplici: o ci sono le condizioni per governare, evitando un giochino al rimpiattino su temi più o meno cari elettoralmente – conclude - o è meglio dare la parola ai sammarinesi.