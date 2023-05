Rollover debito: Consiglio straordinario e preoccupazione dei sindacati

Convocazione inusuale, di sabato, per il Consiglio Grande e Generale chiamato a ratificare il decreto legato all'operazione di rifinanziamento del debito. Seduta straordinaria sulla quale si sono appuntati gli occhi non solo della politica, ma anche del mondo sindacale. Con la preoccupazione espressa dalla Confederazione Democratica, per la quale "occorreva approfondire da parte del governo con le forze sociali qualche considerazione di rilievo, ad esempio la quantità della richiesta del prestito di 350 milioni al tasso di interesse del 6,5 %" ritenuto molto elevato, e che espone al pagamento di 22,5 milioni all’anno fino alla data di scadenza nel 2027. Cdls che - in una nota - chiede di conoscere chi acquista questi titoli sui mercati finanziari, lamentando la mancanza della parte progettuale, cioè cosa compensa il prestito, "Preoccupazioni legittime che meritano un confronto, un dialogo più volte richiamato dal sindacato che ancora non emerge dalla compagine governativa".

Decisamente più critica la Confederazione del lavoro che parla di "cappio al collo". "Rendimenti al 6,5% per una durata di poco più di 3 anni e mezzo, sono quasi il doppio di quello che pagano Paesi con un rating come il nostro e con una ricchezza pro capite ben più bassa. La scelta scellerata di due anni fa sta presentando il conto". Ipotizzando come le necessità finanziarie siano ulteriormente aumentate, mentre il Segretario per le Finanze aveva dichiarato che il bilancio dello Stato è in attivo. La seconda annotazione riguarda la prima cedola degli interessi che - scrive la Csdl - "sarà pagata il 19 gennaio 2025; quindi, per il bilancio 2024, anno delle elezioni, non sarà necessario prevederne lo stanziamento a bilancio. Ci penserà il nuovo governo a come coprire la ‘bellezza’ di 23 milioni all’anno di interessi per il solo debito estero"

