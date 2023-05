Rollover del debito: collocato il titolo sui mercati internazionali

È il tema del momento, su cui è concentrata l'attenzione della politica e non solo: a Palazzo si discute del rollover, ovvero la rinegoziazione del debito estero. Operazione di mercato già avvenuta: emesso il titolo per 350 milioni con scadenza a 3 anni e 8 mesi ad un tasso del 6,5%. La sua scadenza, come noto, è fissata a febbraio 2024 ma l'intenzione dell'esecutivo era quella di giocare d'anticipo, come aveva già annunciato ad aprile il Segretario alle Finanze Marco Gatti, e così è stato. Gatti nel tardo pomeriggio ha incontrato sul tema le opposizioni, dalle quali filtra già un certo malumore.

Per maggiori dettagli sull'operazione occorrerà attendere domani. Nei giorni scorsi era stato convocato, sempre per domani alle 11.30 un Ufficio di Presidenza per la sessione consiliare di maggio. Ma questa sera intorno alle 20.45, è arrivata anche una seconda convocazione dello stesso Ufficio di Presidenza, questa volta d'urgenza, per le 10.30 di domani mattina. Probabilmente verrà fissato a stretto giro un Consiglio straordinario, si pensa nella giornata di sabato, proprio per l'esame del decreto che dovrebbe uscire a breve. Consiglio che si prefigura come delicato banco di prova per la tenuta della maggioranza.