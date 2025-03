Roma: rafforzate le sinergie tra PSD e PD; sguardo a Europa e rapporti bilaterali Roma-San Marino

Un protocollo d'intesa per instaurare un rapporto continuativo su temi di comune interesse. La proposta del Responsabile rapporti internazionali del PSD, Gerardo Giovagnoli, “è stata subito accettata” - si sottolinea in una nota – da quello che può ritenersi il suo omologo italiano: il Segretario Internazionale del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano. Si è già al lavoro per una veloce approvazione del documento. A testimonianza dell'intensità della sinergia, il PD ha anche ribadito il proprio sostegno all'amico Partito sammarinese per una maggiore integrazione nel PSE. Cruciale la dimensione europea, per Giovagnoli, nell'incontro a Montecitorio.

E il confronto non si è certo limitato alla sfera partitica. L'Onorevole Provenzano è del resto anche membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera. Da qui il punto sui rapporti con Italia, alla luce del percorso di integrazione europea del Titano. Ricordato l'OdG recentemente votato all'unanimità in Consiglio sul tema dell'Accordo UE. E poi l'intesa “tra le corrispondenti Commissioni” Esteri del 7 marzo. Relazioni istituzionali “consolidate” - si è sottolineato – fra i due Paesi. Da qui la volontà di intensificarle; ponendo anche l'accento sulla necessità di dare una nuova spinta al multilateralismo.

Per Giovagnoli, nel corso della trasferta romana, anche l'invito al flash-mob a sostegno degli ideali dell'Europa di Ventotene: tema politicamente caldo, in Italia, in questi giorni. Dal Consigliere sammarinese un ricordo del discorso di Altiero Spinelli per l'investitura della Reggenza il I Aprile del '79; quando si era alla vigilia delle prime elezioni del Parlamento Europeo. Citati alcuni passaggi dell'Orazione; nella quale - colui che è spesso citato come uno dei padri fondatori dell'UE – si soffermò sulla secolare esperienza democratica e di Libertà di San Marino, indicando poi le necessarie coordinate dell'azione della Comunità Europea. A partire dall'impegno “a mettere progressivamente in comune i destini dei popoli”, per mettere fine “a una lunga storia di conflitti fra le nazioni” del Vecchio Continente.