EXPO 2020 DUBAI Romano Prodi visita il padiglione di San Marino: "l'Europa deve attrezzarsi per nuove sfide”

A parlare delle opportunità di Expo 2020 Dubai e delle sfide per il futuro dell'Europa, è stato l'ex presidente del consiglio italiano, Romano Prodi, che oggi ha visitato il Padiglione di San Marino, accompagnato dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Qui ad Expo per prendere parte al Global Business Forum Asean, Prodi ha sottolineato l'importanza di partecipare a questa prima esposizione universale in Medio Oriente, anche per un piccolo Paese come San Marino. La sfida però non è semplice per le antiche democrazie occidentali, in un'area del mondo, l'Asia, che procede velocissima. La forza, secondo Prodi, sta proprio nella diversità e nell'unione dell'Europa. Posizione condivisa dal Segretario Pedini Amati, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'accordo di associazione con l'Unione Europea di San Marino.

Nel video le interviste a Romano Prodi e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

