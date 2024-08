INTERVISTE AI NEO-SEGRETARI DI STATO Rossano Fabbri: "Il sogno di una nuova legge sullo sport entro la legislatura" "Atleti al primo posto e infrastrutture". Telecomunicazioni: in corso verifiche su inquinamento elettromagnetico e l'obiettivo di risolvere l'annoso problema del "segnale" della telefonia mobile

Il più votato in Alleanza Riformista, 49 anni, sposato, tre figlie, affermato avvocato e notaio, Rossano Fabbri è al suo primo incarico di Governo come Segretario di Stato all'Industria, Artigianato, Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport.

“I dossier importanti - dichiara - sono almeno tre. Dopo la stupenda esperienza delle Olimpiadi ci rendiamo conto che è necessario investire sempre più nello sport, mettendo gli atleti al primo posto. Una legge sullo sport che, entro fine legislatura, metta a posto ciò che non va, sarebbe un sogno”. Tra gli intendimenti del Segretario Fabbri anche la realizzazione di nuove infrastrutture sportive, soprattutto per le federazioni che non ne dispongono.

Intanto, dopo Olimpiadi e Internazionali di Tennis, dal 6 all'8 settembre torna la Moto Gp targata San Marino: “Sono eventi che ci fanno conoscere in tutto il mondo e faremo tutto il possibile per favorire anche le ricadute per gli operatori interni alla Repubblica”.

Anche se da soli pochi giorni alla guida della Segreteria, Rossano Fabbri – che ha anche la delega alle telecomunicazioni - sta approfondendo il dossier telefonia mobile, sul fronte emissioni elettromagnetiche – il cui livello, secondo i primi dati, sarebbe ampiamente al di sotto delle soglie europee - ma anche per migliorare l'annoso problema del 'segnale'. “La Segreteria – dichiara Fabbri – è concentrata a verificare i livelli di inquinamento elettromagnetico. Aspetto prioritario così come quello della ricezione del segnale, che va risolto per il bene di tutti”.

