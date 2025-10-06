RTV, il Senatore Casini: "Una emittente che può essere riferimento per tutti gli italiani"

Visita a sorpresa del Senatore Pier Ferdinando Casini, nel corso della lunga maratona in diretta, 'RTV - Oltre i Confini', per la presentazione del palinsesto autunnale. Nell'occasione lo scambio con il Segretario di Stato per il Turismo e l'Informazione, Federico Pedini Amati. Focus sui rapporti di amicizia del Senatore Casini con il Titano e sul rilancio dell'emittente di Stato.

"I rapporti sono tradizionali. Da quando ero bambino vengo qui. Da quando ero un giovane parlamentare ho avuto tanti amici. Penso a Romeo Morri - ricorda Casini - che è rimasto sempre nel mio cuore, che è stato anche Capitano Reggente della Repubblica. Quando entro in superstrada dove c'è l'insegna "Benvenuti nell'antica terra della libertà" devo dire che mi emoziono sempre. Oggi - sottolinea - rilanciare questa televisione che può essere sul canale 550, anche un riferimento per tutti gli italiani, è bellissimo e sono contento che le istituzioni di San Marino qui rappresentate autorevolmente dal Segretario di Stato abbiano veramente fatto tanto per questo rilancio. Anche perché è un po' un successo anche italiano perché è partecipata dalla RAI".

"Il Senatore Casini - aggiunge il Segretario Pedini Amati - è stato il mio mentore da giovanissimo perché io ho avuto l'onore di averlo presidente nella Unione Interparlamentare, appena sono entrato in politica, correva l'anno 2006. Il senatore Casini - sottolinea il Segretario di Stato - è amico da tanti anni della Repubblica di San Marino. Ha ricordato Romeo Mori che era un amico per tutti, compreso per l'Amica Italia. A San Marino RTV, canale 550, - dice - abbiamo un Direttore che va a gonfie vele ma va a una velocità della luce, - osserva - Roberto Sergio che è già direttore della RAI ma è oggi anche per fortuna direttore della San Marino RTV, devo dire che sta andando a grandi passi verso una prospettiva futura di una televisione di Stato. Ecco, questo voglio sempre che ce lo ricordiamo. Dignità di Stato, televisione di Stato, abbiamo una cosa in comune. Abbiamo una televisione di Stato che è compartecipata dalla RAI. Ecco il motivo per cui non solo siamo amici ma siamo anche fratelli nel condurre con un manager d'eccellenza questa nostra televisione che auspichiamo - conclude - fra qualche anno possa avere dei numeri Auditel di tutto rispetto e sono sicuro sarà così".

Nel video l'intervista al Senatore Pier Ferdinando Casini e al Segretario di Stato per il Turismo e l'Informazione Federico Pedini Amati.







