RTV: incontro vertici ERAS e RAI a Sanremo, "azione sinergica per risultati concreti"

Focus sull'incontro dei Segretari di Stato Fabbri e Pedini con il Dg Sergio e l'amministratore delegato RAI, Rossi

27 feb 2026
RTV: incontro vertici ERAS e RAI a Sanremo, "azione sinergica per risultati concreti"

All'indomani della conferenza stampa di presentazione del San Marino Song Contest a Casa Sanremo, i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati, evidenziano, in una nota congiunta, l'importanza della loro presenza in Liguria, come segnale dell’impegno costante dell’esecutivo nel sostenere iniziative capaci di proiettare l’immagine del Titano su un palcoscenico globale. Focus sul rilancio di RTV e su un progetto strategico, il San Marino Song Contest, frutto dell'azione sinergica dei vertici ERAS. L’incontro con il Dg Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai, - si legge nella nota - ha permesso di delineare un percorso condiviso, confermando la salute di una realtà che, dopo anni di incertezze, appare oggi rigenerata. Un elemento determinante  in questo scenario  - sottolineano - è rappresentato proprio dal Direttore Sergio, il cui contributo si sta rivelando decisivo per trasformare le sinergie in risultati concreti".




