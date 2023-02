Ruby Ter: Berlusconi assolto, procura attende motivazioni per l'eventuale appello

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi assolto perché il fatto non sussiste nel processo di primo grado Ruby Ter, dall'accusa di corruzione in atti giudiziari. Tutti assolti, o prosciolti per prescrizione, anche gli altri 28 imputati, comprese 20 'olgettine' ospiti nelle serate di Arcore del “Bunga Bunga” e Karima el Marough, alias Ruby. "L'assoluzione di Berlusconi – commenta il Ministro degli esteri e Tajani - è una bellissima notizia che gli rende giustizia. Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di Forza Italia festeggia il suo leader". Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ai cronisti dopo la sentenza ha detto che attende di leggere le motivazioni per poi valutare l'eventuale ricorso in appello.