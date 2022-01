CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Rush finale per la relazione della commissione d'inchiesta banche e poi la gestione della pandemia Sessione da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio. Dopo otto mesi i lavori tornano al Kursaal per ragioni di sicurezza sanitaria

Dopo otto mesi di sessioni nelle sede canonica di Palazzo Pubblico, il Consiglio, causa l'elevato trend dei contagi, torna al Kursaal che garantisce maggior distanziamento riducendo i rischi sanitari. Per le stesse ragioni l'Ufficio di Presidenza si è riunito nell'aula del Consiglio anziché in quella, molto più piccola, del Congresso. Ha stabilito che la prima sessione consiliare del 2022 si articolerà in cinque giornate, da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio. Due i passaggi politicamente più rilevanti. Il primo è la conclusione del dibattito sulla relazione della commissione d'inchiesta in tema di dissesti bancari: c'è la volontà dichiarata di arrivare al voto di un solo ordine del giorno condiviso ma non è scontato che maggioranza e opposizione trovino l'accordo.

Il secondo argomento di peso è invece il riferimento del Segretario alla Sanità Ciavatta sulla pandemia con la ratifica dei cinque decreti covid di dicembre. Il decreto in fase di definizione, in uscita a breve, potrebbe essere posto, anch'esso, in ratifica, con l'assenso dell'unanimità dei presenti ma basta un solo contrario, come già accaduto di recente, e l'esame slitta alla sessione successiva. In seconda lettura, per l'approvazione definitiva, solo il Pdl sull'Avvocatura dello Stato, mentre in prima lettura arriva quello sui negozi a tempo – i cosiddetti temporary store – portato dalla Segreteria Industria. In ratifica anche la convenzione internazionale sull'eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro; l'accordo con la Russia sull'esenzione dei visti d'ingresso; l'accordo con la regione Lombardia per i rifiuti urbani e speciali anche pericolosi e quello con le Marche per i rifiuti speciali.

