Salta il riferimento sull'Expo, l'Aula dibatte sulla relazione FMI

In quarantena il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, salta il suo riferimento sull'Expo da remoto per problemi tecnici. L'Aula si confronta pertanto su futuri collegamenti a distanza, vista la pandemia. A tenere banco in attesa del comma segreto sui bond, non solo il debito ma anche la relazione finale del Fondo Monetario. Soddisfatta la maggioranza, “ è il miglior report degli ultimi anni”, dice Giovanni Zonzini di Rete. Per RF, invece, San Marino non è stata promossa su tutta la linea. Quando il Fondo parla di strategia fiscale ambiziosa – fa notare Nicola Renzi - ci dice che è il momento di vedere se il sistema Iva è compatibile con i tempi di adeguamento dell'amministrazione. Sia da maggioranza che dall'opposizione l'invito a portare avanti le riforme. Libera punta poi i riflettori sul veicolo pubblico di segregazione dei fondi pensione: Eva Guidi chiede di audire i membri di cda e collegio sindacale, oltre che Bns. Il Segretario alle Finanze Marco Gatti accoglie la richiesta.