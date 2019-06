Salute: bilaterale tra Italia e San Marino su integrazione tra i due sistemi sanitari

Un'ora e mezza di colloquio, al Ministero della Salute di Roma, tra il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi e il Sottosegretario Armando Bartolazzi. I due nella Capitale si erano già incontrati lo scorso settembre. Tanti e importanti i temi al centro dei colloqui bilaterali che certo non finiranno qui, si è parlato di problematiche comuni circa la sanità pubblica, le strutture sanitarie e la gestione del personale, anche allo scopo di potenziare i rapporti tra i due Paesi e trovare forme nuove di collaborazione ed integrazione tra i due sistemi sanitari. In mattinata la delegazione di San Marino, composta dal Segretario di Stato Santi, dal direttore dell’ISS Andrea Gualtieri, e dalla direttrice sanitaria Mara Morini, aveva partecipato alla Camera dei Deputati alla presentazione del rapporto annuale dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza, per intrattenersi poi a colloquio proprio con la Garante Filomena Albano, invitata anche a San Marino. Alla presentazione c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.