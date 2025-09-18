MODELLO VIRTUOSO Salute: il Ministro Schillaci in visita sul Titano. Firmato nuovo patto di collaborazione tra San Marino e Italia "L'obiettivo comune - ha detto il ministro - è rafforzare i nostri sistemi sanitari, garantire servizi di alta qualità ai cittadini e affrontare insieme le sfide future, dalla prevenzione alle nuove terapie”

Salute: il Ministro Schillaci in visita sul Titano. Firmato nuovo patto di collaborazione tra San Marino e Italia.

In visita ufficiale sul Titano il Ministro della Salute Orazio Schillaci per la sottoscrizione della riconferma del Piano di Azione triennale (2025-2027) in ambito sanitario, tra San Marino e Italia. Atto che coincide con il 70° anniversario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e mira a dare impulso a nuove prospettive di sviluppo nel campo della sanità e delle scienze mediche. Il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni, ha espresso soddisfazione per la firma dell'accordo, definendolo un passo fondamentale per il progresso comune.

Piano di Azione che rinnova la volontà di sviluppare una collaborazione bilaterale su temi cruciali come la programmazione sanitaria, i modelli di cooperazione nella medicina di base e specialistica, e la ricerca. Inoltre, si è convenuto di istituire tavoli tecnici congiunti, che permetteranno agli esperti dei due Paesi di affrontare in modo coordinato le sfide sanitarie del futuro.

"La collaborazione tra i nostri Paesi nel settore della salute – conferma il Ministro Schillaci - è un modello virtuoso, basato su una storia di amicizia e solidarietà. L'obiettivo comune – sottolinea - è rafforzare i nostri sistemi sanitari, garantire servizi di alta qualità ai cittadini e affrontare insieme le sfide future, dalla prevenzione alle nuove terapie”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: