VISITA Salvini a San Marino: "Frontalieri, esportare qui il modello Como-Chiasso è realizzabile" Il leader della Lega ha incontrato dipendenti delle aziende della Repubblica con i Segretari di Stato Lonfernini e Righi

Matteo Salvini a San Marino incontra, nelle sede della Colombini, alcuni dipendenti delle aziende del Titano ed affronta il 'nodo' frontalieri. Con lui i Segretari Lonfernini e Righi “E' ora di mettere mano e rivedere, dopo 49 anni, l'accordo del 74” Matteo Salvini, arriva in una delle realtà produttive più significative della Repubblica di San Marino, la Colombini, dove incontra prima i Segretari di Stato al Lavoro e Industria Teodoro Lonfernini e Fabio Righi e poi, insieme a loro, una rappresentanza dei dipendenti delle aziende di San Marino. “una occasione- spiega il Segretario al Lavoro- per ritrovarci con un soggetto istituzionale con il quale i rapporti si sono intensificati durante il periodo covid e per far conoscere l'aspetto reale e produttivo del Titano”. Il leader della Lega ha parlato di lavoro e diritti, e sui frontalieri si è preso un impegno: “Esportare il modello Como e Chiasso è cosa realizzabile. Accanto a Salvini il candidato alla Camera nell'uninominale di Rimini, Jacopo Morrone: “San Marino è una opportunità per l'italia, in termini anche di lavoro e investimento. Il tour elettorale di Matteo Salvini meritava un passaggio a San Marino”.

Nel video l'intervista al leader della Lega Matteo Salvini

