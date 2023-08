ITALIA - SAN MARINO Salvini a San Marino: previsti incontri politici e con Anis Sul tavolo le questioni comuni ai due paesi

Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà a San Marino nella giornata di oggi. L'arrivo è previsto per le 14.50. Previsti una serie di incontri coi rappresentanti del governo sammarinese per affrontare questioni comuni ai due Paesi. Dopo i colloqui privati coi Segretari di Stato agli Esteri, alle Finanze e al Lavoro, alla presenza degli Ambasciatori d'Italia e San Marino, il vice presidente del Consiglio incontrerà una delegazione del Congresso di Stato. In previsione anche un'occasione di dialogo coi vertici dell'Associazione nazionale degli industriali.

