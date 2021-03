VACCINI Salvini su San Marino: "da maggio cambia il mondo"

"Innanzitutto voglio fare i miei complimenti al governo di San Marino, che se tutto va come previsto, entro fine aprile mette in sicurezza tutta la popolazione. Ci sono poi migliaia di italiani che abitano a San Marino e altre migliaia che lavorano ogni giorno quindi una volta completata la copertura vaccinale della sua popolazione mi piacerebbe che tra i due governi ci fosse un accordo perchè si cominciassero a mettere in sicurezza anche gli italiani che abitano di fianco a San Marino: una collaborazione nel nome della salute e del lavoro. Stanno procedendo a passo spedito sulla vaccinazione degli anziani e dei fragili, ed entro 15 giorni avranno finito: ci sono zone d'Italia dove se hai più di 80 anni devi aspettare fino aprile o maggio per essere vaccinato.

[Banner_Google_ADS]



E' chiaro che se San Marino avrà messo in sicurezza la popolazione ad aprile, vuol dire che da maggio anche economicamente, turisticamente scolasticamente e sportivamente parlando, cambia il mondo. Mi interessano poco i problemi burocratici, le lentezze, i ritardi, dipendenti dall'Europa. Mi interessa la salute dei miei cittadini e fanno bei quei governi che si muovono a 360 gradi. Qua non si parla di alleanze strategiche, se lavoriamo bene con San Marino lavoriamo con San Marino. Sono convinto che il ministro della Salute italiano contatterà il Segretario alla Sanità sammarinese: prima mettiamo in sicurezza gli italiani prima torniamo a lavorare e vivere serenamente. Se San Marino finisce il suo piano vaccinale in aprile e se i due terzi d'Italia ad aprile sono ancora in alto mare, vuol dire che da questo punto di vista San Marino ha lavorato bene e noi dobbiamo lavorare meglio."

Nel video l'intervista a Matteo Salvini senatore Lega

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: