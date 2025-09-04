TV LIVE ·
Sammarinese condannato per violenza sessuale su minori, nel prossimo Consiglio un comma specifico

Dal 15 al 22 settembre si affronteranno anche 12 Istanze d'Arengo tra cui quella che chiede di sospendere l'iter del progetto di legge volto ad eliminare l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine

4 set 2025
Tra i temi al centro dell'Ufficio di Presidenza l'inserimento nel prossimo Consiglio di un comma specifico sul sammarinese condannato per abusi su minori. Le opposizioni avevano annunciato qualche giorno fa che ne avrebbero fatto richiesta e la stessa maggioranza, che quando è scoppiato il caso è uscita con un comunicato, vuole individuare falle di sistema e accertare eventuali responsabilità. Il riferimento del Governo in Aula è quindi avvertito come una necessità da tutta la politica, che vuole andare fino in fondo alla vicenda, che tanto sdegno e rabbia ha suscitato nella popolazione.

Nello stesso comma verrà affrontato, in seconda lettura, il pdl del Segretario di Stato Rossano Fabbri per contrastare violenza di genere e abusi su minori nello sport. All'ordine del giorno del Consiglio – convocato dal 15 al 22 settembre – l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Il Psd ha candidato Matteo Rossi mentre la Dc deve ancora riunirsi per ufficializzare la propria scelta. In agenda, inoltre, 12 istanze d'arengo, tra cui quella che chiede di sospendere l'iter del progetto di legge volto ad eliminare l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine.  




