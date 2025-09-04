UFFICIO DI PRESIDENZA Sammarinese condannato per violenza sessuale su minori, nel prossimo Consiglio un comma specifico Dal 15 al 22 settembre si affronteranno anche 12 Istanze d'Arengo tra cui quella che chiede di sospendere l'iter del progetto di legge volto ad eliminare l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine

Sammarinese condannato per violenza sessuale su minori, nel prossimo Consiglio un comma specifico.

Sulla vicenda del sammarinese condannato per abusi su minori la politica, compatta, vuole fare chiarezza. Qualche giorno fa le opposizioni avevano annunciato che avrebbero richiesto in Ufficio di Presidenza l'inserimento nel prossimo Consiglio di un comma specifico e anche la maggioranza vuole individuare falle di sistema accertando eventuali responsabilità: il riferimento del Governo in Aula è quindi avvertito da tutti come una necessità.

Nello stesso comma verrà affrontato, in seconda lettura, il pdl del Segretario di Stato Rossano Fabbri per contrastare violenza di genere e abusi su minori nello sport. Prevede la sospensione immediata da incarichi e attività a contatto con minori e dall'ambito sportivo già a seguito di una condanna di primo grado per reati di natura sessuale o di abuso. Piatto forte del Consiglio – che si riunirà dal 15 al 22 settembre – anche l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. La seduta di martedì 16 sarà quindi interrotta alle 17.30 per procedere alle operazioni di voto.

A seguire la proclamazione ufficiale dal balcone di Palazzo Pubblico. Il Psd ha candidato Matteo Rossi mentre la Dc mercoledì 10 scioglierà le riserve. Tre i papabili: Alice Mina, William Casali e Lorenzo Bugli, che parrebbe al momento in pole. All'esame dell'Aula troviamo anche 12 istanze d'arengo, tra cui quella che chiede di sospendere l'iter del progetto di legge volto ad eliminare per i naturalizzati l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine. Tema caldo, con sensibilità diverse nella stessa maggioranza. Approdano poi in seconda lettura i progetti di legge su Inno, Made in san Marino e botteghe storiche, mentre, al penultimo comma, è stata inserita la votazione dell'Ordine del Giorno presentato da Repubblica Futura, per impegnare il Congresso di Stato ad intraprendere ogni azione utile al risarcimento dei danni economici e d'immagine conseguenti all’indagine Varano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: