San Marino 2030: Righi "Possibile sviluppare sinergie con Pesaro su turismo, commercio e cultura"

Incontro, ieri, a Pesaro, fra il Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi, e il sindaco Matteo Ricci. Va considerato – spiega una nota della Segreteria - “nell’ambito delle sinergie necessarie per lo sviluppo del Progetto San Marino 2030 che prevede il rafforzamento del rapporto con l’Italia anche attraverso rinnovate sinergie ed interazioni con i territori limitrofi”. Righi, che ha ringraziato il sindaco Ricci per la disponibilità, prevede altri incontri con le amministrazioni locali limitrofe. “Il nostro interlocutore principale sarà sempre il Governo centrale italiano – rimarca - ma non possiamo assolutamente prescindere dal presentare agli amministratori dei territori del circondario questo importante piano di sviluppo”.



