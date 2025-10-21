San Marino a Ginevra all'Assemblea UIP: "Pieno sostegno alle norme umanitarie" Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare formata dal Presidente Francesco Mussoni, Giovanni Francesco Ugolini, Luca Della Balda e Andrea Menicucci, partecipa alla 151esima Assemblea.

San Marino a Ginevra all'Assemblea UIP: "Pieno sostegno alle norme umanitarie".

A Ginevra il dibattito generale si concentra sul tema del sostegno all'azione e alle norme umanitarie in tempi di crisi. “Il nostro tempo è segnato da livelli di violenza e instabilità senza precedenti” – ha rimarcato, nel suo intervento, il Presidente della delegazione sammarinese Francesco Mussoni. “In questo contesto, il rispetto del diritto internazionale umanitario rappresenta non solo un obbligo giuridico, ma anche un imperativo morale e civile”. A nome di San Marino ribadisce il pieno sostegno a ogni iniziativa volta a promuovere il rispetto delle norme umanitarie, a proteggere le popolazioni civili e a garantire che l'azione umanitaria possa essere svolta in modo indipendente, imparziale e sicuro, nella convinzione che “in tempi di crisi la difesa dei principi umanitari fondamentali non possa essere sacrificata a considerazioni politiche o di sicurezza a breve termine. Al contrario, è proprio in tempi di crisi - rimarca - che il rispetto della dignità umana diventa la vera misura della nostra civiltà e della credibilità delle nostre istituzioni internazionali”. Sottolinea l'importanza del ruolo dei parlamenti, invitandoli a “tradurre i principi del diritto internazionale umanitario nella legislazione nazionale e garantire risorse adeguate per la cooperazione e gli aiuti umanitari”, riaffermando la "centralità della persona umana”.

"San Marino, pur essendo di piccole dimensioni, ha sempre creduto nella forza del multilateralismo e della diplomazia parlamentare come strumenti di pace e cooperazione. Continueremo a sostenere, sia nelle sedi internazionali che nel nostro quadro nazionale, politiche che pongano al centro la tutela della vita, della dignità e dei diritti umani, senza distinzioni. Pieno appoggio, dunque, alle iniziative avviate dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalle Nazioni Unite "per rinnovare il rispetto delle norme umanitarie, rafforzare la loro azione e fornire un sostegno concreto agli operatori umanitari che ogni giorno rischiano la vita per salvare gli altri”.

