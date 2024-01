FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA San Marino: a Palazzo Pubblico il giuramento di 80 naturalizzati La maggior parte dei "nuovi sammarinesi" provengono dall'Italia. Dal Segretario agli Interni Gian Nicola Berti il messaggio di benvenuto ma anche un richiamo al senso di dovere verso lo Stato

San Marino: a Palazzo Pubblico il giuramento di 80 naturalizzati.

Sono 80 i nuovi cittadini sammarinesi che questa mattina hanno giurato a Palazzo Pubblico di fronte ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina ed al Segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti.

La maggior parte dei naturalizzati proviene dall'Italia, tre dal Perù e poi da Russia, Slovacchia, Ucraina, Romania, Brasile, Albania, Camerun, Egitto e Kazakistan. Dal Segretario agli Interni Gian Nicola Berti il messaggio di benvenuto ma anche un richiamo al senso di dovere verso lo Stato: “In una piccola comunità come quella sammarinese – sottolinea – tutti sono protagonisti del destino del paese”. Tra i nuovi sammarinesi anche il Capo della Protezione civile Pietro Falcioni.

“La cerimonia odierna – affermano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – rappresenta un momento di particolare significato e formalizza a tutti gli effetti la piena appartenenza alla famiglia sammarinese”. Dai Capi di Stato sottolineata l'importanza di contribuire allo sviluppo e crescita del paese: “Oggi più che mai – aggiungono – San Marino necessita della piena integrazione dell'intera comunità intesa non solo come presa di coscienza ma anche come azione protettiva, responsabilità e impegno a riconoscersi in quell'insieme di diritti e doveri fondamentali”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: