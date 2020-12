San Marino, a Viceversa il Segretario Ciavatta anticipa la misura "salva Capodanno"

“Il numero dei contagi a San Marino continua ad essere alto e questo ci esorta a tenere alta la soglia di attenzione e non ci porta ad escludere ulteriore misure”. Così il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta ieri sera a Viceversa, la trasmissione di approfondimento giornalistico di San Marino RTV. Anticipata per il momento, una sola misura che dovrebbe uscire oggi, pensata per il Capodanno che permetterà ai ristoranti di posticipare l'orario di chiusura per permettere agli avventori di festeggiare la mezzanotte all'interno del locale, introducendo un rientro a casa in orari stabiliti.



“In questa seconda ondata – ha spiegato il Segretario- abbiamo cercato di dare continuità alle misure, le modifiche in questi mesi sono state davvero pochissime, l'unico intervento -sulla base dell'andamento dei dati, ha riguardato le scuole. Non in quanto luogo di contagio ma veicolo di trasmissione. Siamo dovuti intervenire in vista delle vacanze natalizie, e siamo soddisfatti vista la riduzione del contagio nella fascia d'età fino ai 19 anni. Infine, la mascherina nelle scuole fino alle medie ha azzerato in queste due settimane la necessità di fare tamponi nelle classi”. Oggi previsto un Congresso di Stato.