San Marino accelera la transizione energetica: inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico della sede AASS a Cailungo

Un passo concreto verso l’autonomia energetica della Repubblica. È questo il messaggio emerso oggi durante la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico installato sulla copertura della sede di AASS a Cailungo. All’evento hanno partecipato il Segretario di Stato per il Lavoro con delega ai rapporti con l'AASS Alessandro Bevitori, il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e Renzo Giardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda autonoma.

L’impianto, realizzato in sinergia da Energreen Srl, Titano Guaine Srl ed Enerlight Srl, tre realtà sammarinesi di spicco nel settore, ha una potenza di di 181 kilowatt picco e produrrà circa 200 Megawattora di energia elettrica all’anno. Una quantità che corrisponde al fabbisogno annuale di circa 70 famiglie, contribuendo significativamente alla riduzione della dipendenza energetica della Repubblica.

La scelta di collocare l’impianto sulla sede di AASS non è casuale: l’ente, da semplice distributore di energia, diventa protagonista della produzione di energia rinnovabile, offrendo un esempio tangibile e visibile per cittadini e imprese.

“L’impianto non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza - ha sottolineato il Segretario di Stato Alessandro Bevitori -. Rafforza la nostra autonomia energetica e dimostra come l’amministrazione sia in prima linea nella transizione ecologica, con azioni strategiche e visibili a beneficio della comunità. La diversificazione degli investimenti rende San Marino più resiliente e garantisce un futuro energetico solido.”

Marco Gatti ha evidenziato invece l’efficienza dell’investimento pubblico: “La produzione di energia rinnovabile sul nostro territorio riduce la spesa energetica e genera benefici ambientali ed economici duraturi. Il nostro impegno è supportare progetti che coniugano sostenibilità e solidità finanziaria.” Renzo Giardi ha poi aggiunto: “Questo primo impianto su una struttura pubblica dimostra il ruolo attivo di AASS nella gestione delle rinnovabili e ci pone come esempio virtuoso per l’intera Repubblica.”

Luciano Zanotti, CEO di Energreen, ha sottolineato come l’opera rappresenti un modello scalabile e replicabile, contribuendo concretamente all’indipendenza energetica del Paese.







