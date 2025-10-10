San Marino accoglie con soddisfazione l’accordo di pace su Gaza Il Segretario agli Esteri Luca Beccari: “Un fatto storico che può aprire la strada a una pace giusta e duratura”. Apprezzamento per l’accordo anche dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

La Repubblica di San Marino ha espresso piena soddisfazione per l’annuncio dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, che nella sua prima fase prevede la cessazione dei combattimenti, il ritiro delle truppe e la liberazione degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha definito la notizia “un fatto storico che alleggerisce il senso di angoscia vissuto nel periodo più recente” e che può rappresentare “la premessa fondamentale per una pace giusta e duratura nell’intera area”.

La Segreteria di Stato per gli Esteri ha riconosciuto il ruolo decisivo dei mediatori internazionali, sottolineando la volontà della Repubblica di sostenere, in tutte le sedi, l’attuazione dei punti dell’intesa e il percorso verso una pacificazione stabile e sostenibile. San Marino, viene ricordato nella nota, ha sempre sostenuto nelle sedi internazionali, in particolare presso le Nazioni Unite, le posizioni più ferme a favore della fine delle ostilità e di una soluzione fondata sulla coesistenza di due popoli e due Stati.

Apprezzamento per l’accordo è stato espresso anche dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, che hanno manifestato sentimenti di gioia e di fiduciosa speranza per una svolta nel processo di pacificazione in Medio Oriente, richiamando la necessità di difendere la pace e garantire che l’intesa raggiunta si traduca in un risultato concreto e duraturo per le popolazioni coinvolte.

