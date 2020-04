San Marino accoglie l'appello dell'Onu: avanti con le iniziative di prevenzione della violenza di genere

La clausura forzata tra le mura domestiche, dettata dall'emergenza, ha portato ad una crescita esponenziale degli episodi di violenza di genere su scala globale. In territorio per ora non risultano segnalazioni, ma la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri aderisce all'appello lanciato dal Segretario Generale Onu, Antònio Guterres ribadendo la necessità di “continuare a portare avanti le iniziative di assistenza e di prevenzione del fenomeno attraverso politiche nazionali e globali concrete e costanti, che oggi risultano ancora più centrali”. Guterres ha anche sottolineato l’importanza delle donne nella gestione della crisi: il 70% degli operatori sanitari e sociali sono per l'appunto di sesso femminile. Quanto mai necessario, dunque, assicurarsi – conclude la nota - che le donne e le loro problematiche siano prese in considerazione in tutte le decisioni adottate a contrasto dell'epidemia”.