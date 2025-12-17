TV LIVE ·
San Marino aderisce all’Alleanza Globale contro la fame e la povertà

"Traguardo significativo nel rafforzare cooperazione internazionale su temi fondamentali", il commento dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per il Territorio e l'Ambiente

17 dic 2025
San Marino aderisce all’Alleanza Globale contro la fame e la povertà

La Repubblica di San Marino ha formalmente aderito alla Global Alliance Against Hunger and Poverty, la grande coalizione internazionale nata per accelerare gli sforzi contro fame, povertà e disuguaglianze nel mondo, lanciata al vertice del G20 in Brasile nel novembre 2024.

La decisione, comunicata questa mattina dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per il Territorio e l’Ambiente, segna un passo significativo nella partecipazione internazionale di San Marino ai principali obiettivi di sviluppo sostenibile e alla cooperazione globale. L’Alleanza è un’iniziativa multilaterale che riunisce nazioni, organizzazioni internazionali e istituzioni con l’obiettivo di contribuire all’eradicazione della fame e della povertà, rafforzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Entrando al suo interno, San Marino si impegna a sviluppare e attuare politiche e programmi nazionali orientati alla lotta contro la fame e la povertà, promuovendo abitudini alimentari sane, sostenendo l’agricoltura biologica e contrastando la perdita e lo spreco di cibo.

"La nostra adesione rappresenta un traguardo significativo nel rafforzamento della cooperazione internazionale su temi fondamentali - dichiarano i Segretari di Stato Luca Beccari e Matteo Ciacci -. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa Alleanza per affrontare insieme sfide condivise". 




