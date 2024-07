OXFORD San Marino al 4° vertice Cpe. Beccari: "Supporto dai Paesi amici al nostro percorso di associazione all'Ue” Focus su sicurezza e sostegno all'Ucraina. L'appello del premier britannico Starmer per una svolta nei rapporti di amicizia in Europa

A Blenheim Palace, dimora storica nell'Oxfordshire, il forum allargato paneuropeo di cui fanno parte 47 Paesi, compresa la Repubblica di San Marino. Presente il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Al centro del quarto vertice Cpe, la Comunità Politica Europea, sulla scorta della recente Conferenza svizzera di alto livello sulla pace, la questione della sicurezza e del sostegno all'Ucraina.

In apertura l'appello lanciato dal premier britannico Keir Starmer a creare "rinnovati legami di amicizia e di fiducia in Europa". Si è poi rivolto a Volodymyr Zelensky per invocare un comune impegno in difesa "della libertà e della democrazia". Dal presidente ucraino, a sua volta, l'invito ad amici e alleati di "continuare a essere coraggiosi", sia sul fronte delle sanzioni anti-russe, sia su quello degli aiuti militari al Paese. Equilibri geopolitici ma anche temi legati alla sicurezza alimentare, energetica e allo sviluppo sostenibile. Durante la Tavola Rotonda su “Energia e Connettività”, co- presieduta da Alti Rappresentanti di Slovenia e Norvegia, Beccari ha ribadito l'importanza di creare un network di collaborazioni tra Stati, affinché anche i piccoli Stati possano esseri messi nella condizione di investire in progetti dedicati alla produzione di energia rinnovabili. "Fronteggiare l'emergenza energetica non deve far sì che la comunità internazionale dimentichi i propri impegni in tema di energie rinnovabili che la stessa ha abbracciato da tempo".

Per Beccari numerosi gli scambi bilaterali ai vari livelli. Sul tavolo in primis la prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Il Segretario di Stato ha avuto occasione di parlare con diversi Primi Ministri, fra cui quelli dei Principati di Monaco e Andorra, il Cancelliere federale di Germania, Olaf Scholz, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza, Josep Borrell, e la Segreteria Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić. È stata dunque l'occasione per avanzare proposte di rafforzamento delle relazioni bilaterali con Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. In conclusione del Vertice, il Segretario di Stato Beccari ha partecipato al ricevimento reale, alla presenza di Re Carlo III.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri.

