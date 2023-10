STRADE San Marino al PIARC 2023, Canti: "Bilancio positivo. Puntare sulla pavimentazione la sfida del futuro" Viabilità e infrastrutture: la partecipazione sammarinese al convegno di Praga rientra nel progetto "Strade Sicure"

Puntare sulla pavimentazione stradale per migliorare laddove si registrano criticità: accrescere insomma quel grado di sicurezza spesso deficitario sulle strade sammarinesi, vedi le crepe che si formano sull'asfaltatura. Da appuntamenti come quello di Praga, dunque, attingere anche alle nuove best practices internazionali in materia di viabilità e infrastrutture. Perché "mantenere in buono stato le strade si conferma la sfida del futuro" - dice il Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, Stefano Canti. Positivo per San Marino, in definitiva, il bilancio della partecipazione al Congresso Mondiale PIARC 2023.



Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.

