San Marino al voto: il Pdcs si conferma il partito di maggioranza con il 34,14% dei voti I sammarinesi rinnovano il Consiglio Grande e Generale: Libera/Ps al 15,75%, Psd al 12,19%. Alleanza Riformista soddisfatta, cresce Domani Motus Liberi. Repubblica Futura consolida la sua presenza. Rete crolla al 5,07%, Demos non supera lo sbarramento.

Il Pdcs si conferma il partito di maggioranza del paese. I sammarinesi, chiamati ieri alle urne per rinnovare i membri del Consiglio Grande e Generale, hanno dato al partito di Via delle Scalette il 34,14% delle preferenze, che si tradurrebbero in 22 seggi. Seguono la coalizione Libera/Ps con il 15,75% dei voti, corrispondenti a 10 seggi, e il Psd con il 12,19% e 8 seggi.

Alleanza Riformista, in coalizione con il Pdcs, ha espresso soddisfazione per il risultato elettorale, avendo raccolto il 6,98% dei voti, pari a 4 seggi. Domani Motus Liberi ha aumentato la sua presenza in aula, ottenendo l'8,47% e 5 seggi. Repubblica Futura consolida la sua posizione in Consiglio grazie all'11,99% delle preferenze, ottenendo 8 seggi.

Crolla Rete, che si ferma al 5,07%, rispetto a oltre il 18% della precedente tornata elettorale, ottenendo solo 3 seggi. Demos non supera lo sbarramento, fermandosi al 4,69%.

